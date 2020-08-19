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Куман мотивував молодих вихованців Барселони

19 серпня 23:24 - Читать на русском
Куман мотивував молодих вихованців Барселони
Рональд Куман / Фото ФК Барселона

Новий наставник Барселони Рональд Куман пообіцяв дати шанс вихованцям каталонського клубу.

"Ну, ви ж знаєте, я нідерландець, тому дуже люблю контроль м'яча. Ефектний футбол. Я не перший рік треную і багато чому навчився. Перше, що я говорю моїм гравцям: "Кайф від футболу! Грою треба насолоджуватися". Якщо ви не насолоджуєтеся – ви і результату не досягнете.

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Барселоні треба грати більш інтенсивно. І з великим бажанням. Я хочу бути впевненим, що кожен, хто виходить на поле, готовий віддати все заради перемоги. І заради клубу. Тому, наприклад, я обов'язково буду давати шанс вихованцям Барси. У клубі завжди повинен бути баланс між досвідом і молодістю", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона оголосила про призначення нового тренера після звільнення Кіке Сетьєна. Донедавна Куман очолював збірну Нідерландів.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Рональд Рональд Куман Трансфери Барселони
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