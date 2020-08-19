Куман мотивував молодих вихованців Барселони

"Ну, ви ж знаєте, я нідерландець, тому дуже люблю контроль м'яча. Ефектний футбол. Я не перший рік треную і багато чому навчився. Перше, що я говорю моїм гравцям: "Кайф від футболу! Грою треба насолоджуватися". Якщо ви не насолоджуєтеся – ви і результату не досягнете.

Куман одразу окреслив свою думку щодо майбутнього Мессі у Барселоні

Барселоні треба грати більш інтенсивно. І з великим бажанням. Я хочу бути впевненим, що кожен, хто виходить на поле, готовий віддати все заради перемоги. І заради клубу. Тому, наприклад, я обов'язково буду давати шанс вихованцям Барси. У клубі завжди повинен бути баланс між досвідом і молодістю", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Барселона оголосила про призначення нового тренера після звільнення Кіке Сетьєна. Донедавна Куман очолював збірну Нідерландів.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною