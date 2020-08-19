Куман мотивировал молодых воспитанников Барселоны

"Ну, вы же знаете, я нидерландец, поэтому очень люблю контроль мяча. Эффектный футбол. Я не первый год тренирую и многому научился. Первое, что я говорю моим игрокам: "Кайф от футбола! Игрой надо наслаждаться". Если вы не наслаждаетесь – вы и результата не добьетесь.

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Барселоне надо играть более интенсивно. И с большим желанием. Я хочу быть уверенным, что каждый, кто выходит на поле, готов отдать все ради победы. И ради клуба. Поэтому, например, я обязательно буду давать шанс воспитанникам Барсы. В клубе всегда должен быть баланс между опытом и молодостью ", - цитирует Кумана Mundo Deportivo.

Напомним, Барселона объявила о назначении нового тренера после увольнения Кике Сетьена. До недавнего времени Куман возглавлял сборную Нидерландов.

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