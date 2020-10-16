"Кожен має право на власну думку. Але вирішує тренер.

"Грізманн незадоволений ситуацією в Барселоні": Дешам знайшов пояснення невиразній грі француза після приходу Кумана

Учора вдень я мав розмову з Антуаном не через його висловлювання, а через його позицію і поведінку. Я шукаю найкращий варіант для команди. Думаю, що він повинен вільно грати на правому фланзі, він також може грати "десятку" чи "дев'ятку", але, зрештою, я приймаю рішення заради блага команди, тому кожен гравець повинен демонструвати свою найкращу гру", – цитує нідерландця AS.

Відзначимо, що після поєдинку збірної Франції проти хорватів Грізманн поскаржився пресі, що, на відміну від керманича чемпіонів світу Дідьє Дешама, тренерський штаб Барси, не знає, як правильно його використовувати.

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