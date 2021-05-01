"Це правда, що ми були дуже розчаровані після Гранади, тому що це була прекрасна можливість дістатися до вершини, але зараз немає часу сумувати, тому що ми боремося з трьома найкращими командами. Ми добре підготовлені ​​до завтрашньої гри.

Куман зберігає оптимізм щодо шансів Барселони на чемпіонство у Ла Лізі

Ми збираємося подавати апеляцію на мою дискваліфікацію, тому що я вважаю, що це занадто жорстке покарання за подібні дії. Якщо ви справді ображаєте, вони дають вам 20 ігор дискваліфікації.

Завтра я не зможу бути на лаві запасних, але у нас є техперсонал, і ми подолаємо це випробування. Як тренер я завжди несу відповідальність за налаштування команди, за зміни під час гри... Це чудова можливість, якщо ми виграємо останні п'ять ігор, ми станемо чемпіонами", – цитує Кумана Mundo Deportivo.

Ліверпуль та Ман Юнайтед у запеклому дербі, Маліновський випробує тренера для Шахтаря – топ-матчі великоднього вікенду