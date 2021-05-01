Головний тренер Барселони Рональд Куман поділився думками про шанси каталонців на чемпіонство після шокуючої поразки від Гранади у матчі 33-го туру Ла Ліги.

"Ла Ліга – сильний чемпіонат з дуже хорошими командами. За титул борються чотири клуби, різниця між ними – три очки. Якщо ти не в порядку або спіткнувся, це дорого тобі обходиться, в цьому краса цього сезону. Жодна з команд не перевершує конкурентів. Якщо справи складаються погано – ти втрачаєш очки. Це показує, що чемпіонат дуже сильний.

Барселона готова реанімувати трансферну сагу Неймара

Я переконаний, що якщо ми виграємо п'ять матчів, то станемо чемпіонами. Зараз немає часу сумувати. Ми все ще боремося за перемогу в Ла Лізі. Є речі, які потрібно поліпшити", – наводить слова Кумана Marca.

Нагадаємо, Барселона несподівано поступилась Гранаді (1:2) та втратила можливість очолити іспанську першість – каталонці залишились третіми з 71 очком в активі, тоді як у першого Атлетіко – 73 пункти.

Барселона сенсаційно програла Гранаді на Камп Ноу та втратила шанс очолити таблицю Ла Ліги