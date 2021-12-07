Півзахисник Ювентуса Деян Кулусевскі був змушений лягти під ніж.

Деяна Кулусевскі успішно прооперували через загострення синусита (запалення слизової оболонки носа), повідомляє офіційний сайт Ювентуса.

Ювентус втратив лідера до кінця року

За прогнозами лікарів, на відновлення півзахиснику знадобиться близько тижня, після чого 21-річний гравець зможе повернутись до тренувань.

У нинішньому сезоні Серії А Деян провів 14 матчів, в яких відзначився двома асистами. Нагадаємо, у 2020-му Кулусевскі перебрався до Юве з Аталанти за 35 млн євро.

Ювентус переміг жалюгідну Дженоа – історичний провал команди Шевченка, гол-феномен з кутового і подвиги Сірігу