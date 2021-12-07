Деяна Кулусевски успешно прооперировали из-за обострения синусита (воспаления слизистой носа), сообщает официальный сайт Ювентуса.

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По прогнозам врачей, на восстановление полузащитнику понадобится около недели, после чего 21-летний игрок сможет вернуться к тренировкам.

В нынешнем сезоне Серии А Деян провел 14 матчей, в которых отличился двумя ассистами. Напомним, в 2020-м Кулусевски перебрался в Юве из Аталанты за 35 млн евро.

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