Кулусевски перенес операцию – Ювентус сообщил о сроках возобновления шведа
19:58 - Читати українською
Полузащитник Ювентуса Деян Кулусевски был вынужден лечь под нож.
Деяна Кулусевски успешно прооперировали из-за обострения синусита (воспаления слизистой носа), сообщает официальный сайт Ювентуса.
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По прогнозам врачей, на восстановление полузащитнику понадобится около недели, после чего 21-летний игрок сможет вернуться к тренировкам.
В нынешнем сезоне Серии А Деян провел 14 матчей, в которых отличился двумя ассистами. Напомним, в 2020-м Кулусевски перебрался в Юве из Аталанты за 35 млн евро.
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