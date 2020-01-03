Кулусевскі: Коли з'явилася можливість перейти у Ювентус, я довго не думав

Новачок Ювентуса Деян Кулусевскі переконаний, що перехід у туринський клуб допоможе йому прогресувати.

"Я дуже щасливий, 2020 рік не міг початися краще. Це був найважливіший день для мене, моїх друзів, сім'ї і всіх, хто працював разом зі мною.

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Я граю заради перемог. Так що, якщо вважаю, що краще пробити по воротах, зроблю це. Однак, якщо побачу партнера по команді, який перебуває в більш вигідному становищі, ніж я, то віддам пас, тому що голи і асисти не враховуються – важлива тільки перемога.

Саррі виконав фантастичну роботу в Наполі і в Челсі. Я вивчив його стиль гри, і мені він дуже подобається, тому що м'яч рухається швидко, завжди в два дотики, плюс всі допомагають один одному. Я хочу стати одним з найкращих, думаю, він допоможе мені прогресувати.

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Із самого початку я грав як треквартістиа. В Аталанті і Пармі я працював під керівництвом кількох різних тренерів, тому освоїв кілька ролей. Я можу бути вінгером, в минулому сезоні грав як меццала. В цілому я можу виступати там, де хоче тренер, але я бачу себе на позиції треквартісти під нападниками.

Ювентус – один з найбільших клубів у світі. Всі хочуть виступати за Юве, коли починають грати ву футбол. Коли з'явилася можливість перейти у Ювентус, я довго не думав" – цитує Кулусевскі Football Italia.

Нагадаємо, Кулусевскі підписав контракт із туринцями до літа 2024 року. Другу половину сезону 2019/20 він проведе в Пармі на правах оренди. Трансфер коштував Юве 35 млн євро.

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