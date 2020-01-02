Перевершити Платіні, зрівнятися з Хенто – 5 рекордів, які повинен побити Роналду у 2020-му

Кріштіану Роналду має в активі купу різноманітних рекордів, але в цьому році йому можуть підкоритися ще 5 вершин.

Найбільше перемог у Кубку/Лізі чемпіонів

Роналду 5 разів підіймав над головою "вухатого". Востаннє Ліга чемпіонів підкорялася Крішу у 2018 з мадридським Реалом. У цьому сезоні він з другої спроби намагатиметься витягнути на вершину Ювентус. Якщо вдасться здобути трофей – португалець зрівняється за перемогами в турнірі з Франсіско Хенто. Пако 6 разів брав Кубок чемпіонів у складі Реала в проміжку між 1956-м та 1966-м.

Одноосібно найкращий бомбардир чемпіонатів Європи

Кріштіану забив 9 голів за Португалію на 4 континентальних першостях: у 2012-му в Харкові засмучував Нідерланди, а у 2016-му своїми точними ударами допоміг збірній стати чемпіоном. Євро-2020 буде для нього п'ятим. Цього літа Роналду спробує одноосібно очолити рейтинг найкращих бомбардирів в історії турніру. Поки що він ділить перше місце з Мішелем Платіні, який настріляв ті ж 9 м'ячів на Євро-1984.

Лідер за хет-триками в Лізі чемпіонів

Зараз у Роналду та Мессі по 8 хет-триків у найпрестижнішому клубному турнірі. І якщо аргентинець має в запасі ще декілька років, то португалець у свої майже 35 повинен максимально настріляти протягом 2020-го, щоб встановити рекорд і відірватися від Ліонеля. Весняного плей-офф і осіннього групового раунду форварду Ювентуса цілком вистачить для бомбардирських звершень.

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Перший в історії найкращий бомбардир АПЛ, Ла Ліги та Серії А

У сезоні 2007/08 Роналду виграв бомбардирські перегони в Англії – 31 гол. У сезонах 2010/11, 2013/14 і 2014/15 він здобував трофей Пічічі в Іспанії – 40, 31 і 48 голів відповідно. Залишилося підкорити Італію. Минулого сезону він посів лише 4 місце в рейтингу бомбардирів Серії А, у цьому також йде на 4 сходинці 10 м'ячами. Однак попереду ще половина дистанції, а в Іммобіле 17 голів.

Найкращий бомбардир на міжнародній арені

На рахунку Роналду – 99 голів. До поточного рекордсмена Алі Даеї залишилося лише 10 результативних ударів. За 2019-й Кріштіану забив у футболці збірної Португалії 14 м'ячів, тому шанси стати топ-1 вже у 2020-му величезні. Цей рекорд точно залишиться за ним на десятки років. Залишилося лише встановити.

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