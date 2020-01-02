Капелло назвав трансфер, який допоможе Інтеру перервати гегемонію Ювентуса

Колишній наставник Ювентуса Фабіо Капелло дає поради принциповому супернику "Старої синьйори" Інтеру в боротьбі за Скудетто 2019/20.

"Інтер може повністю зосередитися на чемпіонаті Італії, оскільки вони вже вилетіли з Ліги чемпіонів. Якщо "нерадзуррі" придбають Відаля, то зможуть виграти Серію А.

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Це був би відмінний трансфер, тому що в січні рідко вдається отримати сильного гравця. У Відаля є досвід і цілеспрямованість. Крім того, Конте добре його знає. З Відалем Інтер зможе націлитися на Скудетто по-справжньому", – цитує Капелло La Gazzetta dello Sport.

До слова, Відаль нещодавно подав до суду на Барселону через невиплату преміальних. Хавбек у поточному сезоні зіграв 19 матчів у всіх турнірах і забив 5 голів. Цікаво, що чилієць виступав у складі Ювентуса з 2011 по 2015 роки.

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