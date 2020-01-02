toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Капелло назвав трансфер, який допоможе Інтеру перервати гегемонію Ювентуса

18:24 652 Читать на русском
Капелло назвав трансфер, який допоможе Інтеру перервати гегемонію Ювентуса
Фабіо Капелло / Reuters

Колишній наставник Ювентуса Фабіо Капелло дає поради принциповому супернику "Старої синьйори" Інтеру в боротьбі за Скудетто 2019/20.

"Інтер може повністю зосередитися на чемпіонаті Італії, оскільки вони вже вилетіли з Ліги чемпіонів. Якщо "нерадзуррі" придбають Відаля, то зможуть виграти Серію А.

Барселона прийняла рішення щодо майбутнього Відаля

Це був би відмінний трансфер, тому що в січні рідко вдається отримати сильного гравця. У Відаля є досвід і цілеспрямованість. Крім того, Конте добре його знає. З Відалем Інтер зможе націлитися на Скудетто по-справжньому", – цитує Капелло La Gazzetta dello Sport.

До слова, Відаль нещодавно подав до суду на Барселону через невиплату преміальних. Хавбек у поточному сезоні зіграв 19 матчів у всіх турнірах і забив 5 голів. Цікаво, що чилієць виступав у складі Ювентуса з 2011 по 2015 роки.

Барселона 2020: Бартомеу будує останній суперпроект, або Кого переглядали каталонські скаути на матчі України

blog_ava
Мойєс виділив двох гравців Вест Хема після розгромної перемоги над Борнмутом
00:36
7197
Теги
Трансфери Чемпіонату Італії Ювентус Ювентус Італія Фабіо Капелло Фабіо Капелло Трансфери Інтера Інтер Інтер Артуро Відаль Артуро Відаль
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
52
хв
Ліверпуль
22:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук