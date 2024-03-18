Крістіан Штрайх покине Фрайбург після завершення сезону. Тренер повідомив про це через клубні соцмережі, мотивувавши своє рішення вигоранням.

"З важким серцем повідомляю про своє рішення. Цей клуб – моє життя. Вдячний за підтримку. Настав час для нових людей, можливостей і викликів. Мені дуже важливо було не пропустити правильний момент, щоб піти", – сказав Штрайх.

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Фрайбург втрачає справжню легенду, адже Штрайх працював у структурі клубу з 1995 року. Спершу він тренував молодь, потім був асистентом тренера, а останні 12 років очолював головну команду.

Крістіан досяг з Фрайбургом небачених висот. В останні роки скромний клуб стабільно тримався у верхній частині Бундесліги та грав у єврокубках. Фрайбург зустрічався з Ювентусом і Вест Хемом у плей-офф Ліги Європи.

Штрайх кілька разів зупинявся за крок від грандіозних досягнень. У сезоні-2021/21 Фрайбургу не вистачило трьох очок для виходу в Лігу чемпіонів, у сезоні-2022/23 – знову трьох очок. Команда також дійшла до фіналу Кубка Німеччини-2022.

Штрайх довго був єдиним конкурентом Сімеоне в плані довговічності в топ-лігах. Обидва тренери очолили свої команди в грудні 2011-го. Однак після виходу Хайденхайма в Бундеслігу їх перевершив Франк Шмідт (тренує команду з 2007-го).

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