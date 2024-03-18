Культовый тренер Бундеслиги покидает клуб после 12 лет работы – пал предпоследний долговечный конкурент Симеоне
Главный тренер Фрайбурга Кристиан Штрайх объявил об уходе из клуба в конце сезона-2023/24.
Кристиан Штрайх покинет Фрайбург после завершения сезона. Тренер сообщил об этом через клубные соцсети, мотивировав свое решение выгоранием.
"С тяжелым сердцем сообщаю о своем решении. Этот клуб – моя жизнь. Благодарен за поддержку. Настало время для новых людей, возможностей и вызовов. Мне очень важно было не пропустить правильный момент, чтобы уйти", – сказал Штрайх.
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Фрайбург теряет настоящую легенду, ведь Штрайх работал в структуре клуба с 1995 года. Сперва он тренировал молодежь, затем был ассистентом тренера, а последние 12 лет возглавлял главную команду.
Кристиан достиг с Фрайбургом невиданных высот. В последние годы скромный клуб стабильно держался в верхней части Бундеслиги и играл в еврокубках. Фрайбург встречался с Ювентусом и Вест Хэмом в плей-офф Лиги Европы.
Штрайх несколько раз останавливался в шаге от грандиозных достижений. В сезоне-2021/21 Фрайбургу не хватило трех очков для выхода в Лигу чемпионов, в сезоне-2022/23 – снова трех очков. Команда также дошла до финала Кубка Германии-2022.
Штрайх долго был единственным конкурентом Симеоне в плане долговечности в топ-лигах. Оба тренера возглавили свои команды в декабре 2011-го. Однако после выхода Хайденхайма в Бундеслигу их превзошел Франк Шмидт (тренирует команду с 2007-го).
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