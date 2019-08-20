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Форвард Шахтаря Кулаков приєднався до Маріуполя

14:50 226 Читать на русском
Форвард Шахтаря Кулаков приєднався до Маріуполя
Андрій Кулаков / фото: ФК Шахтар

Нападник Шахтаря та збірної України U-19 Андрій Кулаков виступатиме за Маріуполь протягом сезону 2019/20.

Андрій Кулаков став гравцем Маріуполя на правах оренди, інформує офіційний сайт азовців.

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Відзначимо, що юний форвард приєднався до академії Шахтаря з Металіста у 2016-му році, відзначившись у юнацькій першості 19 голами.

Додамо, що минулого сезону Кулаков став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату, забивши 14 голів у 28-ми іграх за "гірників". Також нападник виступав у юнацькій лізі УЄФА і за різні збірні України.

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Теги
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