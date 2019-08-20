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Форвард Шахтера Кулаков присоединился к Мариуполю

14:53 73 Читати українською
Форвард Шахтера Кулаков присоединился к Мариуполю
Андрей Кулаков / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера и сборной Украины U-19 Андрей Кулаков будет выступать в Мариуполе в течение сезона 2019/20.

Андрей Кулаков стал игроком Мариуполя на правах аренды, сообщает официальный сайт азовцев.

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Отметим, что юный форвард присоединился к академии Шахтера из Металлиста в 2016-м году, отличившись в юношеском первенстве 19 голами.

Добавим, что в прошлом сезоне Кулаков стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата, забив 14 голов в 28-ми играх за "горняков". Также нападающий выступал в юношеской лиге УЕФА и за различные сборные Украины.

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Трансферы Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь Трансферы чемпионата Украины Андрей Кулаков Андрей Кулаков
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