АЗ – Маріуполь: "азовці" встановили власний антирекорд у єврокубках

Поразка Маріуполя від АЗ у кваліфікації до Ліги Європи стала антирекордною для команди Олександра Бабича.

Маріуполь поступився АЗ з рахунком 0:4 у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи та вилетів з турніру.

АЗ – Маріуполь – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Ця поразка стала для "азовців" найбільшою в історії єврокубків. Раніше Маріуполь програвав максимум з різницею у три м'ячі – Аустрії у сезоні 2004/05 (0:3).

До слова, команда Олександра Бабича стала першим українським колективом, який вибув з розіграшу єврокубків сезону 2019/20.

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