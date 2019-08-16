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АЗ – Маріуполь: "азовці" встановили власний антирекорд у єврокубках

11:27 3033 Читать на русском
АЗ – Маріуполь: "азовці" встановили власний антирекорд у єврокубках
АЗ – Маріуполь / АЗ

Поразка Маріуполя від АЗ у кваліфікації до Ліги Європи стала антирекордною для команди Олександра Бабича.

20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стін Вюйтенс
90’ Сергій Яворський
 
20’ Келвін Стенгс
44’ Томас Аувеян
62’ Стін Вюйтенс
90’ Сергій Яворський

Маріуполь поступився АЗ з рахунком 0:4 у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи та вилетів з турніру.

АЗ – Маріуполь – 4:0 – відео голів і огляд матчу

Ця поразка стала для "азовців" найбільшою в історії єврокубків. Раніше Маріуполь програвав максимум з різницею у три м'ячі – Аустрії у сезоні 2004/05 (0:3).

До слова, команда Олександра Бабича стала першим українським колективом, який вибув з розіграшу єврокубків сезону 2019/20.

АЗ – Маріуполь, Ліга Європи: закономірна втрата першого представника у єврокубках та головна біда українських команд

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Теги
Ліга Європи Маріуполь Маріуполь АЗ АЗ АЗ - Маріуполь
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