Кулач призупинив кар'єру через проблеми з серцем

Нападник Олександрії Владислав Кулач не грає тривалий термін через проблеми зі здоров'ям.

Форвард не виступає за Олександрію через серйозні проблеми з серцем. Наразі Кулач поставив свою кар'єру на паузу, повідомив журніліст телеканалу "Футбол 1/2" у програмі "Тур Онлайн".

Зубков та інші українці можуть перейти у Ференцварош, – агент

Нагадаємо, Кулач перейшов в команду Шарана на початку 2019-го року, щоправда жодного разу не грав за Олександрію. Права на гравця належать Шахтарю.

Востаннє Кулач виходив на поле ще у складі Ворскли 3-го грудня минулого року у поєдинку проти Олександрії.

Який нападник збірної України найкраще реалізує моменти – несподівані лідери сезону 2018/19