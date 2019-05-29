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Кулач призупинив кар'єру через проблеми з серцем

17:11 206 Читать на русском
Кулач призупинив кар'єру через проблеми з серцем
Владислав Кулач / Олександрія

Нападник Олександрії Владислав Кулач не грає тривалий термін через проблеми зі здоров'ям.

Форвард не виступає за Олександрію через серйозні проблеми з серцем. Наразі Кулач поставив свою кар'єру на паузу, повідомив журніліст телеканалу "Футбол 1/2" у програмі "Тур Онлайн".

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Нагадаємо, Кулач перейшов в команду Шарана на початку 2019-го року, щоправда жодного разу не грав за Олександрію. Права на гравця належать Шахтарю.

Востаннє Кулач виходив на поле ще у складі Ворскли 3-го грудня минулого року у поєдинку проти Олександрії.

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Владислав Кулач Владислав Кулач Олександрія Олександрія
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