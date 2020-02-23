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Кулач порівняв чемпіонати Угорщини та України

11:12 447 Читать на русском
Кулач порівняв чемпіонати Угорщини та України
Владислав Кулач / Фото з відкритих джерел

Форвард полтавської Ворскли Владислав Кулач поділився думками щодо рівня чемпіонатів України та Угорщини після матчу 19-го туру УПЛ проти Динамо.

50’ Віталій Буяльський
90+1’ Беньямін Вербіч
 
Руслан Степанюк 63’
50’ Віталій Буяльський
63’ Руслан Степанюк
90+1’ Беньямін Вербіч

"Я дуже хотів повернутися. Зробив операцію, відновився. Радий, що Ворскла захотіла мене взяти. Я буду робити все, щоб допомогти команді. Я віддам всі сили на полі, щоб це зробити.

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Чемпіонати відрізняються стадіонами, уболівальниками. Там (в Угорщині – прим.) стадіони хороші, нові, компактні, тому уболівальників більше і атмосфера краща. Але я сподіваюсь, що у нас з кожним поєдинком буде рости відвідуваність. А в плані рівня футболу – угорські команди сильніші, ніж у нас", – сказав Кулач у післяматчевому коментарі порталу Footballhub.

Нагадаємо, у матчі 19-го туру чемпіонату України Ворскла вже у доданий час втратила нічию у поєдинку проти Динамо (1:2).

Кулач приєднався до Ворскли у зимове міжсезоння, перейшовши до полтавської команди з угорського Гонведа. Transfermarkt оцінює гравця у 450 тисяч євро.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Ворскла Ворскла Ворскла УПЛ Угорщина Владислав Кулач Владислав Кулач
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