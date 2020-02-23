Кулач сравнил чемпионаты Венгрии и Украины

Форвард полтавской Ворсклы Владислав Кулач поделился мыслями относительно уровня чемпионатов Украины и Венгрии после матча 19-го тура УПЛ против Динамо.

"Я очень хотел вернуться. Сделал операцию, восстановился. Рад, что Ворскла захотела меня взять. Я буду делать все, чтобы помочь команде. Я отдам все силы на поле, чтобы это сделать.

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Чемпионаты отличаются стадионами, болельщиками. Там (в Венгрии – прим.) стадионы хорошие, новые, компактные, поэтому болельщиков больше и атмосфера лучше. Но я надеюсь, что у нас с каждым поединком будет расти посещаемость. А в плане уровня футбола – венгерские команды сильнее, чем у нас", – сказал Кулач в послематчевом комментарии порталу Footballhub.

Напомним, в матче 19-го тура чемпионата Украины Ворскла уже в добавленное время упустила ничью в поединке против Динамо (1:2).

Кулач присоединился к Ворскле в зимнее межсезонье, перейдя в полтавскую команду из венгерского Гонведа. Transfermarkt оценивает игрока в 450 тысяч евро.

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