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Кулач відмовлявся переходити в Олександрію через низьку зарплату

20:35 1186 Читать на русском
Кулач відмовлявся переходити в Олександрію через низьку зарплату
Владислав Кулач / фото з соцмереж

Стало відомо, чому форвард збірної України Владислав Кулач спершу відомовився переходити в Олександрію.

За інформацією телеканалу "Футбол 1", форвард збірної України відмовився від першої пропозиції трансферу в Олександрію через низьку заробітню плату, яку пропонував український клуб.

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Зазначимо, що за інформацією ЗМІ, тоді Кулач відмовився від переходу в Олександрію та був близький до того, щоб стати гравцем російського Єнісея, однак після роздумів все ж вирішив відмовитися від варіанту переїзду в Росію.

Нещодавно стало відомо, що Владислав перебуває у розташуванні Олександрії в Туреччині. Очікується, що Кулач стане гравцем олександрійців на правах оренди.

Першу частину поточного сезону Владислав Кулач виступав за Ворсклу. У складі полтавців він провів 19 матчів, у яких забив 6 м'ячів і зробив 1 асист.

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Теги
Трансфери Владислав Кулач Владислав Кулач Олександрія Олександрія Трансфери чемпіонату України Єнісей Єнісей
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