"Кулач не домовився з Ворсклою за умовами контракту. У Динамо він на перегляді. Ігор Суркіс сказав, що поки Влада переглядають. Бєсєдін зараз у збірній, і будуть дивитися Кулача. У Динамо залишаються питання з форвардами. На Соля точно не розраховують.

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Хочуть зрозуміти, чи може Влад бути конкурентоспроможним в команді. Луческу вирішив подивитися на цього гравця", – сказав журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, у минулому сезоні УПЛ Кулач став найкращим бомбардиром , відзначившись 15 голами за 21 поєдинок.

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