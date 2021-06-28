Динамо вирушило на перший збір до Швейцарії, повідомляє прес-служба "біло-синіх".

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Наставник киян взяв з собою 29 футболістів. Серед інших, впадає у вічі присутність у списку найкращого бомбардира УПЛ минулого сезону Владислава Кулача, який лише вчора попрощався з Ворсклою, і півзахисника Колоса Дениса Антюха.

Нагадаємо, перший збір Динамо триватиме з 28 червня по 7 липня – кияни проведуть на ньому 4 спаринги. Після кількох вихідних у Києві "біло-сині" знову повернуться до Швейцарії на другий етап підготовки (з 10 по 20 липня).

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