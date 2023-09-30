Суонсі на виїзді впевнено розгромив Міллуолл. Джамал Лоу відкрив рахунок у першому таймі, реалізувавши пенальті, а по перерві Граймс подвоїв перевагу.

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Кухаревич з'явився на полі на старті другого тайму та поставив крапку в зустрічі. Українець головою класно замкнув навіс Кі на дальню стійку, остаточно добивши суперника. В підсумку, гра завершилась перемогою Суонсі з рахунком 3:0.

Відзначимо, що цей забитий м'яч став першим для Миколи у складі Суонсі. Загалом, нападник провів за "лебедів" 7 матчів, а це була його перша результативна дія за представника Чемпіоншипа.

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Відео гола Миколи Кухаревича 30 09 2023