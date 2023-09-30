Суонси на выезде уверенно разгромил Миллуолл на выезде. Джамал Лоу открыл счет в первом тайме, реализовав пенальти, а после перерыва Граймс удвоил преимущество.

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Кухаревич появился на поле на старте второго тайма и поставил точку во встрече. Украинец головой классно замкнул навес Ки на дальнюю штангу, окончательно добив соперника. В итоге, игра завершилась победой Суонси со счетом 3:0.

Отметим, что этот забитый мяч стал первым для Николая в составе Суонси. В общем, нападающий провел за "лебедей" 7 матчей, а это было его первое результативное действие за представителя Чемпионшипа.

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Відео гола Николая Кухаревича