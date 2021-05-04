"Чи боюсь я французьких захисників-костоломів? Не боюся. Я вже такий загартований у цьому плані. Думаю, в Україні є жорсткіші хлопці. Найжорсткіший серед них, напевно, Попов.

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У якому клубі я мрію грати? В Манчестер Сіті. А еталон у футболі для мене – Роналду. У свої 36 років те, що він демонструє достойне похвали. Я поки лише на 10% Кріштіану", – сказав Кухаревич у коментарі Роману Бебеху в Instagram.

Нагадаємо, 19-річний гравець влітку покине Рух – форвард з 1 липня виступатиме за французький Труа.

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