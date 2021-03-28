Нападник Руха та молодіжної збірної України Микола Кухаревич зізнався, що пішло не так під час перемовин з Андерлехтом.

"Насправді, мене приємно вразив Андерлехт. Це однозначно топ-рівень. Там дуже скрупульозно ставляться до медогляду потенційного новачка. Кожна деталь важлива. Мене, як-то кажуть, перевірили з ніг до голови. Вони звертають увагу абсолютно на все. Навіть той факт, що я під час процедури медогляду спілкувався із психологом, багато про що говорить.

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Мені справді довелося поспілкуватися із Компані. Спершу ми говорили із ним по відезв’язку. Він їхав у машині та подзвонив мені, а згодом Венсан приїхав на базу Андерлехта і там ми говорили з ним тет-а-тет. Він сказав, що хотів би бачити мене в команді. Дав кілька порад. Мене це дуже вразило. Він переглядав ігри за моєї участі. Відзначив мій гол у ворота Дніпра-1. Наголосив, що у мене є все для того, щоб грати у футбол на високому рівні. Насправді, почути це з уст Венсана Компані – це щось з чимось.

Якщо бути відвертим, то все йшло до того, що я підпишу контракт саме з Андерлехтом. Майже все вже було погоджено. В останню мить не дійшли до певної згоди. Також клуб Труа втрутився у перемовини. І саме з французькою командою я підписав контракт", – цитує Кухаревича офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, взимку Микола нібито мав перейти в Андерлехт, але Рух нещодавно оголосив про його трансфер у французький Труа. Контракт з новим клубом набере чинності 1 липня цього року.

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