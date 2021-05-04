"Футбол 24" знайомить із найсвіжішими новинами з життя українських футболістів та тренерів у національних першостях Європи. Про Маліновського, Зінченка, Яремчука та інших – у нашому матеріалі.

Наші за кордоном: Яремчук повернувся і забив, черговий гол Маліновського, плюс іще один чемпіон у Європі

Продовжуємо наш серіал про успіхи українців у іноземних чемпіонатах. Повернувся чемпіонат Бельгії, і повернулися голи Романа Яремчука. Руслан Маліновський знову записав у свій актив результативну дію, а також маємо ще одного чемпіона.

Англія

Минулого тижня Олександр Зінченко двічі з'являвся на полі, але сумарно зіграв трохи більше тайму. Особливу увагу привернув його вихід на заміну в матчі Ліги чемпіонів. Сашко віддав результативний пас та допоміг Манчестер Сіті обіграти ПСЖ. Вже сьогодні ввечері відбудеться вирішальна битва за фінал.

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Андрій Ярмоленко після двох матчів у запасі знову не потрапив навіть у заявку Вест Хема. Без нього молоти обіграли Бернлі.

Італія

Аталанта втратила свою розкішну серію розгромних перемог над Сассуоло. Очевидно, на це вплинуло раннє вилучення голкіпера бергамасків П'єрлуїджі Голліні. Однак навіть за таких умов "чорно-сині" могли розраховувати на більше. Руслан Маліновський відзначився вишуканим асистом на Робіна Госенса, який і відкрив рахунок. Віктор Коваленко провів усю гру в запасі.

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Іспанія

Становище Андрія Луніна у Мадриді не змінюється. Голкіпер звично стежив за грою своїх партнерів із лави для запасних. Минулого тижня підопічні Зінедіна Зідана не втримали перемогу над Челсі в Лізі чемпіонів, зате у чемпіонаті набрали чергові три очки та продовжують боротьбу за титул.

Схоже, Роман Зозуля випав із основи Альбасете. Другий матч поспіль форвард провів на полі лише кілька хвилин. Чергова поразка робить виліт команди із Сегунди все ближчим. Своєю чергою, Богдан Мілованов після восьми матчів у стартовому складі вже дві гри залишається без ігрової практики, але Спортінг вкотре не зміг перемогти – місце у зоні плей-офф опинилося під загрозою.

Німеччина

Втратив місце в основі Нюрнберга Ерік Шуранов. Форвард юнацької збірної України проти Хольштайна зіграв лише 28 хвилин, а його команда наприкінці зустрічі втратила перемогу.

Бельгія

Ліга Жупіле повернулася після двотижневої паузи двома міні-турнірами – чемпіонським плей-офф та плей-офф за потрапляння в Лігу конференцій. В обох дивізіонах є представники збірної України. За "золото" борються Едуард Соболь та Богдан Михайліченко. В першому турі їхні команди зустрічалися між собою та розписали видовищну нічию. Михайліченко відіграв увесь матч, а Соболь обмежився появою на лаві для запасних.

Ще одне дербі наших земляків відбулося рангом нижче. Щоправда, Мар'ян Швед зіграв лише кілька хвилини. Зате Роман Безус та Роман Яремчук вийшли у стартовому складі та стали справжніми героями Гента. Після першого тайму "буйволи" поступалися з рахунком 0:2, але на початку другої половини Яремчук забив гол, а Безус віддав результативний пас.

Угорщина

Ференцварош після здобутого чемпіонства не розслабляється і продовжує перемагати. З негативу маємо травму Олександра Зубкова, який зіграв проти Мезекевешда лише півгодини і був вимушено замінений. Ігор Харатін третій матч поспіль залишився поза заявкою.

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Іван Петряк та його Фехервар втратили шанс завершити сезон з трофеєм. У фіналі Кубка Угорщини переміг Уйпешт.

Білорусь

Чинний чемпіон продовжує іти без втрат. Команда Романа Григорчука виграла усі 7 стартових турів. Минулого тижня солігорський Шахтар обіграв Спутнік, а один із голів забив колишній форвард Карпат Роман Дебелко. Це другий м'яч нападника у нинішньому сезоні.

Також забитим та ще й переможним м'ячем відзначився Дмитро Юсов, Іслоч якого здолала Неман. Відео гола дивіться тут.

Третій гол у нинішньому сезоні забив Станіслав Біленький. Класний і точний удар зі штрафного від українця дозволив Динамо Брест залишитися однією із трьох команд чемпіонату Білорусі, які поки не зазнали жодної поразки.

Данія

Юрій Яковенко продовжує отримувати регулярну ігрову практику, але потрапив у тривалу серію без голів, яка вже налічує 12 поєдинків. Востаннє форвард забивав у офіційному матчі рівно чотири місяці тому. Есб'єрг, який увесь сезон перебував серед лідерів, ризикує не потрапити у Суперлігу – від зони плей-офф команда відстає на 6 очок.

Греція

АЕК провів жахливий тиждень. У чемпіонаті "орли" поступилися Олімпіакосу, який вже став чемпіоном, а в півфіналі Кубка Греції повторно програли ПАОКу і вилетіли. Дмитро Чигринський зіграв у обох поєдинках, а Олег Данченко та Євген Шахов по разу виходили на заміну.

Казахстан

Адерінсола Есеола вперше у нинішньому сезоні двічі поспіль вийшов у стартовому складі. Вихованець Динамо відразу ж довів, що заслуговує на більшу довіру тренерського штабу Кайрата. Форвард відкрив рахунок проти Ордабаси, розпочавши розгром.

Шахтар із Караганди зіграв унічию з Кайсаром (1:1). Цікаво, що обидва м'ячі забили футболісти "гірників" і обидва – українці. Віталій Балашов відкрив рахунок вже на 7-й хвилині, але Евген Павлов ближче до завершення матчу після подачі з кутового вразив власні ворота. Відеоогляд гри дивіться тут.

Акжайик під керівництвом Володимира Мазяра вже шість турів чергує перемоги і поразки. Минулого тижня команда українського фахівця поступилася лідеру (Астані) та драматично обіграла Жетису (3:2). Усі три голи записав у свій актив Микола Ковталюк. Це дебютні м'ячі екс-нападника Колоса після переїзду в чемпіонат Казахстану.

Молдова

Юрій Вернидуб зробив черговий впевнений крок до чемпіонства. Цього разу Шериф розбив Кодру з рахунком 6:0. Цікаво, що половину м'ячів забили три футболісти, яких український фахівець випустив на заміну. За шість турів до завершення чемпіонату клуб з Тирасполя має 13 очок переваги над найближчим переслідувачем.

Туреччина

На берегах Босфору минулого тижня провели два чергові тури. Богдан Бутко після чотирьох матчів на лаві для запасних відіграв півгодини проти Фенербахче, але зарадити поразці Ерзурума нічим не зміг. Артем Кравець вперше за понад два місяці опинився у стартовому складі Коньяспора. Все, чим запам'ятався форвард у грі з Галатасараєм, це жовта картка, яка означала автоматичну дискваліфікацію на зустріч Карагюмрюка, яку команда Кравця блискавично виграла (5:1).

Микола Морозюк залишається найуспішнішим українцем на турецькій землі. Захисник другий тур поспіль відзначився асистом, хоча це й не допомогло уникнути поразки від Бешикташа. Щоправда, через чотири дні Різеспор надолужив згаяне з Денізліспором.

Польща

Після травми Артема Шабанова українське представництво у Екстраклясі зірок із неба не хапає. Зокрема, Василь Кравець вкрай нерегулярно грає за Лех, а минулого тижня дуже невдало вийшов на заміну.

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Захисника випустили на поле на 88-й хвилині матчу за рахунку 1:0 на користь його команди, але вже через хвилину Кравець відправив м'яч у власні ворота після розіграшу ауту. VAR кликав головного рефері передивитися повтор, але арбітр свого рішення не змінив. Вже у компенсований час після чергового вкидання ауту в стилі Рорі Делапа господарі пропустили вдруге і поступився.

Зате маємо шанси на збільшення нашого представництва у найвищому дивізіоні чемпіонату Польщі вже наступного сезону. Другу лігу штурмує Термаліка, де одним із лідерів є Артем Путівцев. Український захисник забив один із голів у шаленій перестрілці з Гурніком, яка завершилася внічию з рахунком 3:3. Відео дивіться тут.

Естонія

Варто було Владиславу Хомутову повернутися у склад, як Нимме Калью знову почав вигравати. Українець забив у другому турі поспіль, а його команда двічі перемогла. Проти Вільянді українець ще й асист у свій актив записав.

Хорватія

Осієк, схоже, остаточно прощається з чемпіонськими амбіціями. Третя нічия поспіль збільшила відставання від Динамо до шести очок при грі в запасі у Загреба. Євген Чеберко звично відіграв повний матч проти Вараджина, а Дмитро Льопа знову вийшов на заміну. Обидва записали у свій пасив по попередженню.

Чехія

Завершуємо наш огляд на приємній ноті. Тарас Качараба став чемпіоном Чехії. Празька Славія за чотири тури до завершення чемпіонату стала недосяжною на вершині турнірної таблиці.

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