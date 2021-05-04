"Боюсь ли я французских защитников-костоломов? Не боюсь. Я уже такой закаленный в этом плане. Думаю, в Украине есть более жесткие ребята. Самый жесткий из них, наверное, Попов.

"Все шло к трансферу в Андерлехт": Кухаревич – о срыве перехода в Бельгию, словах Компани и выборе в пользу Франции

В каком клубе я мечтаю играть? В Манчестер Сити. А эталон в футболе для меня – Роналду. В свои 36 лет то, что он демонстрирует достойно похвалы. Я пока только на 10% Криштиану", – сказал Кухаревич в комментарии Роману Бебеху в Instagram.

Напомним, 19-летний игрок летом покинет Рух – форвард с 1 июля будет выступать за французский Труа.

Наші за кордоном: Яремчук повернувся і забив, розкішний асист Маліновського, плюс іще один чемпіон у Європі