Нападник має сумніви у доцільності переходу в Андерлехт та взяв певний час на роздуми.

Динамо складе конкуренцію Андерлехту у боротьбі за Кухаревича, – ЗМІ

За інформацією La Dernière Heure, головною перешкодою є незнання англійської мови, що завадить Кухаревичу швидко адаптуватись до нової команди. Раніше форвард пройшов медогляд в Андерлехті.

До слова, 19-річний Микола Кухаревич у нинішньому сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу 1 забитий м'яч. Водночас, форвард яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – Микола забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії.