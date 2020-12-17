Кухаревич пройшов медогляд у Бельгії
19-річний форвард Руху Микола Кухаревич найближчим часом, схоже, змінить клубну прописку.
Микола Кухаревич вже пройшов медогляд у Андерлехті. Відповідне відео опублікував Footballhub у своєму Twitter.
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Також відомо, що юний гравець львівського Руху раніше відвідав тренувальну базу команди та побував на поєдинку з Остенде, який пройшов 15-го грудня. Наразі інших деталей про ймовірний трансфер немає.
До слова, 19-річний нападник у нинішньому сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу 1 забитий м'яч.
Водночас, Кухаревич яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – форвард забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії. Обидві зустрічі команда Руслана Ротаня виграла.
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