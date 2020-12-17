Микола Кухаревич вже пройшов медогляд у Андерлехті. Відповідне відео опублікував Footballhub у своєму Twitter.

Кухаревич відреагував на чутки про присутність скаутів на матчі Руха

Також відомо, що юний гравець львівського Руху раніше відвідав тренувальну базу команди та побував на поєдинку з Остенде, який пройшов 15-го грудня. Наразі інших деталей про ймовірний трансфер немає.

До слова, 19-річний нападник у нинішньому сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу 1 забитий м'яч.

Водночас, Кухаревич яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – форвард забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії. Обидві зустрічі команда Руслана Ротаня виграла.