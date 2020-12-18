Нападник близький до переходу в Андерлехт, проте за ним слідкує і київське Динамо.

Козловський розкрив окремі деталі трансферу Кухаревича в Андерлехт

За інформацією Het Nieuwsblad, навіть попри інтерес "біло-синіх", Кухаревич, скоріш за все, українець продовжить кар'єру в чемпіонаті Бельгії. Раніше він відвідав тренувальну базу Андерлехта та навіть пройшов медогляд.

До слова, 19-річний Микола Кухаревич у нинішньому сезоні провів 12 матчів у чемпіонаті України, записавши до свого активу 1 забитий м'яч. Водночас, форвард яскраво проявив себе у складі молодіжної збірної України – Микола забив 3 голи у листопадових матчах відбору на чемпіонат Європи U-21 проти однолітків з Мальти та Північної Ірландії.