Франция стартовала первой среди топ-чемпионатов. Вчера сезон открыли Монако и Нант, а сегодня состоялись еще два матча.

Лига 1, 1 тур

Лион – Брест 1:1

Голы: Слимани, 62 – Кардона, 43

Труа – ПСЖ – 1:2

Голы: Эль-Хаджам, 9 – Хакими, 19 Икарди, 21

Петер Бос вряд ли может быть доволен первым официальным матчем во главе Лиона. "Ткачи" умудрились поделить очки с Брестом, который в прошлом сезоне едва спасся от вылета. Более того, именитые хозяева проиграли первую половину, пропустив роскошную пушку Кардоны. Спасти хотя бы ничью помог Слимани. Алжирец вышел на замену и уже через 2 минуты отличился голом.

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ПСЖ также пропустил первым, однако совершил полноценный камбек в матче против новичка элиты – Труа. Шок от гола Эль-Хаджама прошел быстро, и столичный гранд ответил своим двойным ударом. Ашраф Хакими удачно отыграл Суперкубок против Лилля, а теперь оформил дебютный гол в футболке ПСЖ. Марокканец оказался на позиции центрфорварда и едва не разорвал сетку мощным ударом с лету. Через несколько минут Икарди вывел гостей вперед.

Как оказалось, счет 1:2 продержится до финального свистка. На 80-й минуте Николай Кухаревич дебютировал за Труа, заменив Тузгара. К сожалению, молодому украинцу не удалось серьезно помочь команде. Впрочем, хозяева точно могут занести этот матч себе в актив, несмотря на поражение от парижского монстра, который вскоре должен усилиться еще и Лионелем Месси.

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