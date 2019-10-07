Кудрик назвав основну причину провальної серії Карпат

Голкіпер Карпат Олег Кудрик прокоментував чергову невдачу своєї команди у матчі проти Олександрії (1:2).

"Під час другого взяття воріт був чистий фол, мене відверто штовхнули у спину. Це для мене перший матч за Карпати в УПЛ, дуже прикро, що він завершився нашою поразкою. Емоції, певна річ, вкрай негативні...

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми налаштовувались на цей матч максимально серйозно, адже знали силу суперника, проте розпочали поєдинок не так, як нас просив тренер. У перерві він наголосив, щоб ми додали у грі у другому таймі. Вважаю, що основна причина наших поразок – це індивідуальні помилки. У цьому поєдинку Олександрія зробила менше помилок, ніж ми, це і стало запорукою їхньої перемоги", – сказав Кудрик у коментарі офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, "леви", маючи в активі лише 8 залікових балів, перебувають на дев'ятій сходинці таблиці УПЛ.

Олександрія вдома перемогла Карпати – "леви" зазнали третьої поспіль поразки в УПЛ