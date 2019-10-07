Кудрик назвал основную причину провальной серии Карпат

Голкипер Карпат Олег Кудрик прокомментировал очередную неудачу своей команды в матче против Александрии (1:2).

"Во время второго взятия ворот был чистый фол, меня откровенно толкнули в спину. Это для меня первый матч за Карпаты в УПЛ, очень жаль, что он завершился нашим поражением. Эмоции, конечно, крайне негативные...

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Мы настраивались на этот матч очень серьезно, ведь знали силу соперника, однако начали поединок не так, как нас просил тренер. В перерыве он подчеркнул, чтобы мы добавили в игре во втором тайме. Считаю, что основная причина наших поражений – это индивидуальные ошибки. В этом поединке Александрия сделала меньше ошибок, чем мы, это и стало залогом их победы", – сказал Кудрик в комментарии официальному сайту Карпат.

Напомним, "львы", имея в активе лишь 8 зачетных баллов, находятся на девятой строчке таблицы УПЛ.

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