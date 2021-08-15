Матч відбувався у Ковалівці, стартовий свисток пролунав о 17:00. Рух не надто переконливо розпочав новий сезон, львівський клуб вже навіть встиг зробити зміни на тренерському містку – на місце Івана Федика пришов давній знайомий "жовто-чорних" Леонід Кучук. Колос також не вражав, команда Костишина примудрилась вилетіти з кваліфікації Ліги конференцій від карагандинського Шахтаря. Обидва суперники мали за що реабілітовуватись в очах фанатів.

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Команди активно розпочали гру, демонструючи багато боротьби. Львів'яни діяли дещо гостріше, що вилилось у логічний гол на 24-й хвилині. Вихованець Шахтаря Андрій Борячук, який виглядав найяскравішим на полі, отримав м'яч після подачі зі штрафного та пробив повз голкіпера ковалівців. 25-річний нападник забиває у другому матчі поспіль.

Після перерви справи у господарів погіршились. Захисник Колоса Матіа Ром, маючи вже жовту картку, коліном влетів у Федорчука, за що арбітр відправив його відпочивати. Але вилучення лише зарядило підопічних Костишина. Невдовзі хаос у штрафному майданчику гостей призвів до удару Євгена Новака і на табло знову рівний рахунок. Ковалівці могли навіть героїчно виходити вперед, але каркас воріт Руха та кілька майстерних сейвів від Паньківа врятували львів'ян від ганьби.

Напружений матч завершився заслуженою нічиєю, яка залишила Рух на 11-й сходинці, а Колос став 8-м.

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