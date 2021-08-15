Колос – Рух – 1:1 – відео голів та огляд матчу
19:30 - Читать на русском
Колос та Рух розписали нічию у 4 турі УПЛ. Дивіться відео голів і головних моментів зустрічі.
59’ Матія Ром
65’ Євгеній Новак
Андрій Борячук 24’
24’ Андрій Борячук
59’ Матія Ром
65’ Євгеній Новак
Стартова перевага Руха дала свої плоди на 24-ій хвилині. Борячук обробив подачу зі штрафного і пробив точно у ворота – вихованець Шахтаря відзначився у другому матчі поспіль.
Колос у меншості врятував нічию проти Руха
Колосу довелося відігруватися в меншості. Вже по перерві Ром ледь не зніс голову супернику, за що отримав другу жовту картку. Підопічні Руслана Костишина таки проявили характер. Після стандарту у карному майданчику Руха виник справжній хаос, в якому найкраще зорієнтувався Новак – 1:1.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter