Леонід Кучук, який наразі очолює мінське Динамо, може повернутись в УПЛ. У його послугах зацікавлений Рух, повідомляє ТаТоТаке.

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Якщо президенту львівського клубу Григорію Козловському вдасться домовитись з тренером, то він, можливо, після завершення сезону в Білорусі очолить Рух. Нинішній головний тренер Іван Федик знає про перемовини і з Кучуком, і з Вернидубом – він не проти увійти до тренерського штабу когось із них асистентом або тренером-аналітиком.

Зауважимо, Кучук вже раніше очолював Рух з лютого до грудня 2019 року. На чолі команди наставник провів 32 офіційні матчі – 18 перемог, 8 нічиїх та 6 поразок.

До слова, львівський клуб жахливо розпочав сезон і наразі розташовується передостаннім у турнірній таблиці УПЛ.

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