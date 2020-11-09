Леонид Кучук, который сейчас возглавляет минское Динамо, может вернуться в УПЛ. В его услугах заинтересован Рух, сообщает ТаТоТаке.

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Если президенту львовского клуба Григорию Козловскому удастся договориться с тренером, то он, возможно, после завершения сезона в Беларуси возглавит Рух. Нынешний главный тренер Иван Федык знает о переговорах и с Кучуком, и с Вернидубом – он не против войти в тренерский штаб одного из них ассистентом или тренером-аналитиком.

Заметим, Кучук уже ранее возглавлял Рух с февраля по декабрь 2019 года. Во главе команды наставник провел 32 официальных матча – 18 побед, 8 ничьих и 6 поражений.

К слову, львовский клуб ужасно начал сезон и сейчас располагается предпоследним в турнирной таблице УПЛ.

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