Чемпіонат Білорусі, 25-й тур

Динамо М – Вітебськ – 1:0

Гол: Шикавка, 74 (пен)

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Мінське Динамо зустрічалось з Вітебськом на своєму полі. У стартовому складі господарів вийшли Андрій Бацула та Артем Сухоцький, інший українець Максим Каленчук з'явився у старті гостей. Перший тайм був небагатим на моменти, тому на перерву команди пішли з нулями на табло.

Друга половина зустрічі ознаменувалась забитим голом Шикавки з пенальті на 74 хвилині. Вітебськ не зумів відігратись, а фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів. Цей результат піднімає Динамо Мінськ на восьму сходинку з 36-ма очками, Вітебськ розташувався на десятому місці з 31-м очком.

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