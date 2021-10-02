"Ми дуже уважно готувалися до команди Маріуполь, тому що вона дуже ігрова, дуже швидка лінія атаки у них. Вирішальне значення мала ігрова дисципліна, терпіння у будь-якому моменті і догравання у кожному моменті до кінця. Ставлення гравців до гри, і до підготовка до цієї гри. А я вже з боку, коли вони грають.

Маріуполь – Рух – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Ми провели 18 годин в дорозі. Я сам зранку ще не відійшов. Все залежить від ставлення гравців. Команда готується вже в дорозі. Дуже багато нюансів, особливо у команди Маріуполь. Їхні нюанси якраз і потрібно було нівелювати, наприклад, гру в атаці.

Пауза на матчі збірних дуже доречна: вона дасть нам можливість віддихатися і підготуватися. Залікувати травми, привести гравців до спільного фізичного стану. Цей період для цього і призначений", – сказав Кучук у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, після 10-ти турів Рух у турнірній таблиці посідає восьму сходинку, набравши 11 очок, Маріуполь з чотирма балами – останній.

Рух впевнено переміг Маріуполь, перервавши 3-матчеву безвиграшну серію