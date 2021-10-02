"Мы очень внимательно готовились к команде Мариуполь, потому что она очень игровая, очень быстрая линия атаки у них. Решающее значение имела игровая дисциплина, терпение в любой момент и доигрывание в каждом моменте до конца. Отношение игроков к игре, и к подготовка к этой игре. А я уже со стороны, когда они играют.

Мариуполь – Рух – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мы провели 18 часов в пути. Я сам утром еще не отошел. Все зависит от отношения игроков. Команда готовится уже в пути. Очень много нюансов, особенно у команды Мариуполь. Их нюансы как раз и нужно было нивелировать, например, игру в атаке.

Пауза на матчи сборных очень уместна: она даст нам возможность отдышаться и подготовиться. Залечить травмы, привести игроков к общему физическому состоянию. Этот период для этого и предназначен", – сказал Кучук в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, после 10-ти туров Рух в турнирной таблице занимает восьмую строчку, набрав 11 очков, Мариуполь с четырьмя баллами – последний.

Рух уверенно победил Мариуполь, прервав 3-матчевую безвыигрышную серию