Кучук дебютував у Динамо Мінськ з поразки від лідера чемпіонату Білорусі

Слуцьк на виїзді переміг мінське Динамо в 7-му турі першості Білорусі. Офіційний дебют Леоніда Кучука вийшов невдалим.

Чемпіонат Білорусі, 7 тур

Динамо Мінськ – Слуцьк – 1:2

Голи: Бручич, 86 – Салу, 22, Гафар, 52

Нереалізований пенальті: Бахар, 39 (Динамо)

Білорусь залишається єдиним чемпіонатом у Європі, де все ще грають у футбол. Матч Динамо Мінськ – Слуцьк стартував о 18:00. Після 6-ти турів гості очолювали турнірну таблицю, а динамівці розташувалися у другій половині.

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Леонід Кучук, відомий в Україні роботою в Арсеналі, Сталі та Руху, провів перший матч у статусі наставника мінського Динамо. Як бачимо, дебют вийшов невдалим. Слуцьк відкрив рахунок в середині першого тайму – Салу дальнім ударом вразив нижній кут. Динамівці могли зрівняти ще до перерви – голкіпер гостей сфолив у власному штрафному, арбітр призначив пенальті, але Бахар пробив у поперечину. В дебюті другого тайму Гафар ефектним ударом п'ятою подвоїв рахунок. Динамо спромоглося лише на гол престижу на 86-й хвилині.

Слуцьк набрав 16 очок та продовжує лідирувати. Динамо Мінськ на 10-й позиції (9 пунктів).

До слова, у складі Слуцька на заміну вийшов українець Юрій Тетеренко, а от Сергій Чеботаєв провів поєдинок у запасі.

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