"З першого і до сьогоднішнього дня у нас з президентом клубу Григорієм Козловським взаємини на дуже хорошому, довірчому рівні. Вони будуються на людському і професійному факторах. Це і стало основним критерієм у моїй появі в ФК Рух.

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Після його дзвінка ми всю ніч і до десятої години ранку говорили, міркували. В той момент я був далеко від Львова. Довелося сісти в машину, потім пересісти на літак і лише після цього з'явився на території України. З огляду на, що у мене ще були особисті справи, все довелося вирішувати швидко", – цитує Кучука UA-Футбол.

Нагадаємо, білоруський фахівець вдруге у своїй кар'єру очолив Рух на початку серпня. Наразі львівський клуб посідає 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 11 очок.

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