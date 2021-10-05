"С первого и до сегодняшнего дня у нас с президентом клуба Григорием Козловским отношения на очень хорошем, доверительном уровне. Они строятся на человеческом и профессиональном факторах. Это и стало основным критерием в моем появлении в ФК Рух.

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После его звонка мы всю ночь и до десяти часов утра говорили, рассуждали. В тот момент я был далеко от Львова. Пришлось сесть в машину, потом пересесть на самолет и только после этого появился на территории Украины. Учитывая, что у меня еще были личные дела, все пришлось решать быстро", – цитирует Кучука UA-Футбол.

Напомним, белорусский специалист во второй раз в своей карьере возглавил Рух в начале августа. На данный момент львовский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 11 очков.

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