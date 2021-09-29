Львівський Рух отримав грошове заохочення за відібрані очки у донецького Шахтаря.

Головний опонент "гірників" віддав рухівцям обіцяну винагороду 200 тисяч доларів на команду напередодні поєдинку Динамо – Рух у Львові 25 вересня, повідомляє Meta-ratings.

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Зазначається, що гранд УПЛ пообіцяв Руху преміальні за позитивний результат у поєдинку з донеччанами минулорічної давнини. Львів'яни виконали умову, розписавши з Шахтарем нічию.

Зауважимо, за підсумками дев'яти турів нинішнього сезону УПЛ "біло-сині" лідирують в турнірній таблиці, маючи 25 очок в активі. "Гірники" розташувались на другій позиції, здобувши 22 пунктів.

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