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Кучинський покинув Карпати

4 липня 19:48 1540 Читать на русском
Кучинський покинув Карпати
Максим Кучинський /Карпати

30-річний голкіпер Максим Кучинський більше не є футболістом Карпат.

Термін дії контракту Максима Кучинського та львівських Карпат вичерпався, а сторони не стали пролонговувати угоду, тому голкіпер покинув "левів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Кучинський перейшов у Карпати влітку минулого року, до цього воротар виступав за Полтаву та Черкащину-Академію. До слова, нещодавно львівяни взяли в оренду голкіпера Шахтаря Олега Кудрика.

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Зауважимо, що у сезоні 2018/19 Кучинський зіграв за Карпати 26 матчів в усіх турнірах, де пропустив 38 голів та 9 матчів відіграв "на нуль".

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Карпати Карпати Максим Кучинський Максим Кучинський
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