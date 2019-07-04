Кучинський покинув Карпати

30-річний голкіпер Максим Кучинський більше не є футболістом Карпат.

Термін дії контракту Максима Кучинського та львівських Карпат вичерпався, а сторони не стали пролонговувати угоду, тому голкіпер покинув "левів", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Нагадаємо, Кучинський перейшов у Карпати влітку минулого року, до цього воротар виступав за Полтаву та Черкащину-Академію. До слова, нещодавно львівяни взяли в оренду голкіпера Шахтаря Олега Кудрика.

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Зауважимо, що у сезоні 2018/19 Кучинський зіграв за Карпати 26 матчів в усіх турнірах, де пропустив 38 голів та 9 матчів відіграв "на нуль".