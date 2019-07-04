"Він мало не довів команду до вильоту", – Федецький звинуватив Смалійчука у своєму відході з Карпат

Колишній захисник Карпат Артем Федецький попрощався з командою.

"Залишаю Карпати з почуттям, яке можна охарактеризувати фразою "не дуже". Ви розумієте, що значить для мене ця команда, цей колектив і, головне, ця емблема. На душі сумно, але переді мною зараз відкривається новий життєвий етап, новий виклик. Це рішення важко назвати запланованим, воно, скоріше, спонтанне.

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Звичайно, у футболі і в спорті так само, як в житті – випробувань не уникнути. Різні чинники втручаються, і життя перетворюється в гостросюжетний серіал. Я ні про що не шкодую, значить так має бути. Безперечно, деяких речей можна було уникнути, проте через певних людей в клубі так сталося, як є зараз.

Я маю на увазі Олега Смалійчука, колишнього віце-президента Карпат. Ця людина провела свою діяльність таким чином, що Карпати новий сезон могли починати в Першій лізі. Завдяки його неоднозначним і неправильним рішенням це все сталося.

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Він скористався відсутністю почесного президента Петра Димінського, взяв всю відповідальність на себе і мало не довів команду до вильоту. Складалося враження, що він був тільки один в клубі. Не було ні футболістів, ні тренерів. На щастя, Смалійчук вчасно покинув клуб, а в Карпатах залишилися справжні "леви", які в цій непростій ситуації віддали себе, щоб команда почала сезон в УПЛ.

Вірю, що зараз в Карпатах відбудеться початок чогось нового. У такому місті стадіон повинен стабільно заповнюватися. Потрібно повернути людей на трибуни не тільки грою, а й результатом", – цитує Федецького прес-служба Карпат.

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