Карпати офіційно підписали Мартінса – захисника збірної Люксембургу, який грав проти України

Захисник збірної Люксембургу Марвін Мартінс приміряв зелено-білу форму.

Марвін Мартінс відтепер захищатиме кольори львівських Карпат, повідомляє офіційний сайт клубу.

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24-річний оборонець приєднався до табору "левів" на правах вільного агента. Львівський клуб підписав з Марвіном контракт на 2 роки.

Варто відзначити, Мартінс виступає за збірну Люксембургу та відіграв на Арені Львів весь матч проти збірної України (0:1) в рамках кваліфікації до Євро-2020.

Останнім клубом легіонера Карпат був люксембурзький Прогрес. Мартінс вже взяв участь у кількох спарингах Карпат під час підготовки до сезону 2019/20.

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