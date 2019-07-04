Кучинский покинул Карпаты

30-летний голкипер Максим Кучинский больше не является футболистом Карпат.

Срок действия контракта Максима Кучинского и львовских Карпат истек, а стороны не стали пролонгировать соглашение, поэтому голкипер покинул "львов", сообщает официальный сайт клуба.

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Напомним, Кучинский перешел в Карпаты летом прошлого года, до этого вратарь выступал за Полтаву и Черкащину-Академию. К слову, недавно львовяне взяли в аренду голкипера Шахтера Олега Кудрика.

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Заметим, что в сезоне 2018/19 Кучинский сыграл за Карпаты 26 матчей во всех турнирах, где пропустил 38 голов и 9 матчей отстоял "на ноль".