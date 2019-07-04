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Кучинский покинул Карпаты

19:48 89 Читати українською
Кучинский покинул Карпаты
Максим Кучинский /Карпаты

30-летний голкипер Максим Кучинский больше не является футболистом Карпат.

Срок действия контракта Максима Кучинского и львовских Карпат истек, а стороны не стали пролонгировать соглашение, поэтому голкипер покинул "львов", сообщает официальный сайт клуба.

Карпаты официально подписали Мартинса – защитника сборной Люксембурга, который играл против Украины

Напомним, Кучинский перешел в Карпаты летом прошлого года, до этого вратарь выступал за Полтаву и Черкащину-Академию. К слову, недавно львовяне взяли в аренду голкипера Шахтера Олега Кудрика.

"Он чуть не довел команду до вылета", – Федецкий обвинил Смалийчука в своем уходе из Карпат

Заметим, что в сезоне 2018/19 Кучинский сыграл за Карпаты 26 матчей во всех турнирах, где пропустил 38 голов и 9 матчей отстоял "на ноль".

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