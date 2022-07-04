"СК Днепр-1? Пожалуй, пока это слухи. Я пока не буду это комментировать. Сейчас так. Когда будет окончательное решение, тогда и прокомментирую. Пока я тренер Металлиста. Готовимся с этой командой к чемпионату. Это все, что я могу сказать.

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Будущее Металлиста? Светлое. Мы будем работать, будем играть в УПЛ. Ждем начала чемпионата, все ребята уже соскучились. Планируем играть в Украине, базироваться в Киеве или где-нибудь на Западе. Не знаю, где планируется базироваться СК Днепр-1 (смеется). Я сейчас с Металлистом в Турции. У нас контрольный матч, готовимся к чемпионату.

Сейчас все невозможное становится возможным очень быстро. Не буду загадывать. Есть много вещей, если они будут, которые нужно обдумать и принять решение. Если это произойдет. Конкуренция Харькова и Днепра? Конечно, это есть. Между этими командами всегда было дерби. Это футбол, но сейчас я с Металлистом и готовлюсь к чемпионату", – сказал Кучер в комментарии для ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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