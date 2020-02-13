Кучер назвав козир Шахтаря, який може допомогти пройти Бенфіку в Лізі Європи

Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер оцінив шанси "гірників" на перемогу в двоматчевому протистоянні з Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Буде важко, але, звичайно, хочеться, щоб Шахтар пройшов далі. У "гірників" зараз немає ігрової практики, а Бенфіка навпаки на ходу. Це, напевне, найбільший мінус для Шахтаря.

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Потрібно вдало зіграти в Харкові, тоді, думаю, можна буде чекати позитивний результат цього протистояння. Каштру знає Бенфіку, грав проти неї не один раз. Його досвід, звичайно ж, є великим плюсом для Шахтаря", – підкреслив Кучер в коментарі Сегодня.

Нагадаємо, матчі Шахтаря та Бенфіки в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи відбудуться 20 та 27 лютого. Перший матч "гірники" проведуть вдома, а початок гри о 20:00.

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